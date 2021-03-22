Раритетный рояль нашли в Глубоком. Какого он года выпуска?
В Глубоком продают старинный рояль. Продавец утверждает, что он изготовлен в 1780 году. Разбираемся, так ли это.
Раритетный музыкальный инструмент выставлен на площадке kufar.by. Продавец опубликовал несколько фотографий рояля, в том числе штампа производителя с текстом «Jakob Czapka Forte Piano Fabrik in Wien».
Датировку изготовления продавец, судя по всему, сделал на основании цифры 1780 внизу этого штампа. Однако, судя по фото, там напечатано «Werk N 1780», таким образом, речь идет, скорее всего, о рабочем (серийном) номере инструмента.
Jakob Czapka или Jacob Czapka (такой вариант написания, кстати, размещен спереди рояля над клавиатурой) упоминается в каталогах мастеров Австрии первой половины XIX века как Clavierinstrumentenmacher (изготовитель фортепиано) из Вены.
В справочнике производителей фортепиано Австрии указаны годы жизни Якоба Чапки — с 1811 по 1878. Впервые он упоминается в 1833 году, как сотрудник мастерской Йозефа Риса. Также в справочниках можно найти информацию, что эта фирма была создана в 1842 году, а с 1877 года уже называлась «Jacob Czapka & Sohn».
Таким образом, можно сделать вывод, что инструмент из Глубокого сделан после 1842 года, скорее всего — в 40-50-е годы XIX века. Безусловно, это явное не XVIII век, но, все равно, роялю как минимум 160 лет.
Фирма Якоба Чапки, а затем и его сына была достаточно известной, их инструменты ценились и считались одними из лучших в Австрии. Например, на инструменте этой фабрики играл известный австрийский композитор и дирижер Густав Малер. Приобретенное им в 1880 году фортепиано стоило 420 гульденов. Для примера, в то время шахтер в Австро-Венгерской империи за 12-часовую смену зарабатывал в среднем один гульден.
Фабрика Якоба Чапки, а затем и его сына просуществовала до 1936 года. Всего по оценкам специалистов, эта фирма произвела около 9200 фортепиано. Цена таких инструментов, судя по eBay, может доходить до 15 000 евро.
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