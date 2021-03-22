Профессиональный карманник с зимы орудовал в Орше. Откуда он приехал?
Серия карманных краж в общественном транспорте произошла в Орше. О первом эпизоде стало известно еще зимой.
Информацию о том, что в автобусе неизвестный вытащил у оршанки кошелек с деньгами, милиция получили в середине февраля. Спустя неделю в городском транспорте Орши произошла аналогичная кража.
Когда спустя еще семь дней стало известно о еще одной жертве профессионального карманника, к его поискам подключили угрозыск из Витебска.
В результате задержать вора с поличным удалось оперативникам из областного центра. Во время совершения очередной карманной кражи задержали 52-летнего гражданина Азербайджана.
Как оказалось, мужчина уже уже был судим за аналогичные преступления в Российской Федерации, а теперь перебрался в Оршу. Свою жертву карманник высматривал на остановке общественного транспорта утром в час пик, а в автобусе приближался к ней и умело вытаскивал бумажник.
В отношении задержанного азербайджанца возбудили уголовное дело. Теперь милиция проверяет его причастность к совершению других карманных краж, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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