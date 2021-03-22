Профессиональный карманник с зимы орудовал в Орше. Откуда он приехал?

Іван Дзедушкін • 22/3/21 11:45 • Крымінал

Серия карманных краж в общественном транспорте произошла в Орше. О первом эпизоде стало известно еще зимой.



Информацию о том, что в автобусе неизвестный вытащил у оршанки кошелек с деньгами, милиция получили в середине февраля. Спустя неделю в городском транспорте Орши произошла аналогичная кража.

Когда спустя еще семь дней стало известно о еще одной жертве профессионального карманника, к его поискам подключили угрозыск из Витебска.

В результате задержать вора с поличным удалось оперативникам из областного центра. Во время совершения очередной карманной кражи задержали 52-летнего гражданина Азербайджана.

Как оказалось, мужчина уже уже был судим за аналогичные преступления в Российской Федерации, а теперь перебрался в Оршу. Свою жертву карманник высматривал на остановке общественного транспорта утром в час пик, а в автобусе приближался к ней и умело вытаскивал бумажник.

В отношении задержанного азербайджанца возбудили уголовное дело. Теперь милиция проверяет его причастность к совершению других карманных краж, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.