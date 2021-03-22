Более 6600 долларов штрафа заплатит директор госорганизации за покупку дорого авто и специального госномера

ННВ • 22/3/21 15:07 • Эканоміка

Потратил на авто в полтора раза больше разрешенного и еще оплатил услугу по выбору регистрационного номера — за транжирство бюджетных денег руководитель одной из госорганизаций Витебщины уплатит крупный штраф.



Комитет госконтроля выявил, что эта организация купила дорогую легковушку бизнес-класса, дополнительно оснащенную комфортабельными сиденьями, складным передвижным столиком, автоматической коробкой передач, легкосплавными дисками, камерой заднего вида, парктроником и другими «примочками».

В результате стоимость «навороченного» авто почти в полтора раза превысила разрешенные белорусским законодательством 25 000 евро. При этом начальник организации выбрал понравившийся ему государственный регистрационный номер и эта услуга была оплачена дополнительно.

По итогам проверки областной КГК привлек руководителя госструктуры к административной ответственности — его оштрафовали на 17 400 рублей, сообщает «Аршанская газета» со ссылкой на госконтроль.