«Витебскоблавтотранс» скрыл рубрику «Вопрос-Ответ» после публикации жалоб на ужасное транспортное сообщение на Гагарина

Сяржук Серабро • 21/3/21 15:19 • Грамадства

С сайта ОАО «Витебскоблавтотранс» исчезала рубрика «Вопрос-Ответ», это произошло после публикации «ННВ» о проблемах с общественным транспортом.



Напомним, что 12 марта наше издание опубликовало материал, в котором анализировались жалобы горожан на проблемы с транспортным сообщением, возникшие после ликвидации трамвая на улице Гагарина, размещенные в рубрике «Вопрос-Ответ» раздела «Обращения граждан» сайта ОАО «Витебскоблавтотранс».

После этого, 15 марта, указанный сайт размещает на главной странице сообщение о том, что по техническим причинам временно не будет работать рубрика «Впорос-Ответ» и убирают ссылку на эту рубрику из главного меню сайта.

Самое смешное то, что при этом рубрика остается доступна по прямой ссылке, например из упомянутой нами статьи, и продолжает функционировать, как и прежде. Все жалобы горожан пока остаются на месте.

Позже, 16 марта сайты ОАО «Витебскоблавтотранс» и его филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» было опубликовано сообщение о том, что в рамках работ проводимых по формированию маршрутной сети пассажирских перевозок, с целью проведения мониторинга в работе общественного транспорта, выявления наиболее острых проблем предприятие просит пассажиров обращаться с предложениями в отдел перевозок по телефону 8(0212) 22-80-65.

Каким образом эти телефонные звонки будут обрабатываться в рамках закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» в сообщениях