Только 14% от необходимого количества минеральных удобрений есть в хозяйствах Сенненского района

ННВ • 21/3/21 22:52 • Эканоміка

В преддверии посевной обеспеченность минеральными удобрениями сельхозпредприятий Сенненского района составляет всего 14%.



Такие данные приводит газета «Голас Сенненшчыны» по состоянию на 19 марта. Всего же под яровой сев хозяйствам района необходимо 7330 тонн минеральных удобрений: 2720 тонн азотных, 1720 тонн фосфорных и 2890 тонн калийных.

С органическим удобрениями дело обстоит значительно лучше — их смогли запасти 212 000 тонн, что составляет 85,1% необходимого. Правда, внести пока успели только 30% от вывезенного в поля.

Как сообщали «ННВ» плачевное положение с минеральными удобрениями также отмечается в Браславском районе, где в начале марта этих туков было только 5,3% от необходимого, и в Миорском районе, где вообще смогли запасти всего 4%.