Сегодня в Витебске ожидается сильный ветер. Оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 21/3/21 12:54 • Здароўе

Скорость ветра в Витебске 21 марта может достигать порывами 15-20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности.



С утра в городе скорость ветра не превышала 10 метров в секунду, а к обеду ветер усилился — скорость порывов достигала 13 метров в секунду. При этом по данным синоптиков в Витебске отрицательная температура и метель, ветер юго-западный.

Ветер скоростью около 20 метров в секунду оценивается по шкале Бофорта в 8 баллов и считается очень крепким. При усилении ветра и превышении скорости 20,8 метра в секунду начинается шторм.