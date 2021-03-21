Два винтажных «Mersedes» сгорели во время пожара в Браславском районе

Зоя Машэка • 21/3/21 12:29 • Здарэнні

Сразу три гаража охватил пожар, вспыхнувший в минувшую субботу в агрогородке Друя Браславского района. В огне погибли два винтажных немецких автомобиля.



Все три гаража принадлежат 63-летнему пенсионеру, жителю Друи. Огнем в постройках были уничтожены крыши, а также повреждены стены и имущество.

Кроме того в результате пожара были уничтожены два автомобиля «Mercedes-Benz W124», стоявшие в гаражах, сообщается пресс-службой МЧС.

Предположительно, в одном из винтажных автомобилей произошло короткое замыкание электропроводки. В результате легковушка загорелась и подожгла гаражи, в том числе тот, где стоял второй автомобиль.

«Mercedes-Benz W124» немецкий легковой автомобиль бизнес-класса. Первая легковушка этой линейки сошла с конвейера в далеком 1984 году, а завершили производство в 1997 году. Так что сгоревшим в Друе авто могло быть от 24 до 37 лет.