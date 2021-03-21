Авария на водопроводе произошла в Новополоцке, без воды оставались четыре высотки, два садика и школа
Четыре многоквартирных дома, два детсада и школа оставались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе в Новополоцке.
Прорыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров произошел 20 марта в 14:45. Аварийный участок находился у дома №5 на улице Дружбы.
Восстановить водоснабжение жилых домов и учебных заведений удалось в 17:30, сообщается МЧС.
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