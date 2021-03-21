Авария на водопроводе произошла в Новополоцке, без воды оставались четыре высотки, два садика и школа

Зоя Машэка • 21/3/21 13:09 • Здароўе

Четыре многоквартирных дома, два детсада и школа оставались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе в Новополоцке.



Прорыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров произошел 20 марта в 14:45. Аварийный участок находился у дома №5 на улице Дружбы.

Восстановить водоснабжение жилых домов и учебных заведений удалось в 17:30, сообщается МЧС.