В Витебске в ТЦ «Greenцентр» отрылись два новых заведения – ресторан и пиццерия. Узнали, что там предлагают гостям

Ігар Мацьвееў • 20/3/21 14:05 • Грамадства

В Витебске в торговом центре «Greenцентр» (улица Чкалова, 35) отрылись два новых заведения - ресторан Burger King и пиццерия "Додо Пицца". "ННВ" узнали, что там предлагают гостям.

Ресторан Burger King

Новый ресторан Burger King открылся 20 марта. Он находится на втором этаже торгового центра. Интерьер оформлен в американском стиле, а для гостей установлены мультимедийные киоски с бесконтактным заказом. Все блюда можно выбрать и оплатить без участия персонала.

В Burger King готовят бургеры, вопперы, картофель, крылышки, салаты, роллы, пирожки и мороженое. Есть тут и морепродукты. При желании можно добавлять или исключать ингредиенты. Говяжье мясо в ресторане готовят на огне.

Для жителей Витебска организована бесплатная доставка. Заказ на дом можно получить с 11 утра до 11 вечера. Среднее время доставки с учетом прожарки мяса на огне – около 45 минут. Заказы можно делать на сайте сети ресторанов или по номеру 7566, а через приложение – еще и на вынос.

В день открытия две большие порции картошки фри предлагают по цене одной.

Новый Burger King работает с 11 до 23 часов. Для гостей предусмотрена бесплатная парковка.

Это уже второе заведение сети в Витебске. Первый ресторан находится на улице Ленина, 28 (в "синем доме").

"Додо Пицца"

Первый ресторан сети «Додо Пицца» открылся в Витебске днем раньше, 19 марта. Он также находится

на втором этаже «Greenцентра». Время работы, как и у Burger King - с 11.00 до 23.00.

В меню — пицца, паста, салаты, куриные кусочки, картофель из печи, конвертики в тортилье с разными начинками, десерты, горячие и холодные напитки. Есть варианты завтраков. Из десертов — маффины, яблочный пирог, чизкейк, фондан, горячие рулетики, сырники.

Пицца здесь стоит от 5,9 рубля. Есть варианты с мясом, рыбой, овощами, грибами, на тонком и традиционном тесте. Покупатель может добавлять или исключать какие-то ингредиенты. Можно взять пиццу из двух разных половинок, чтобы попробовать разные вкусы. Продают в «Додо» и пиццу кусочками.

Пиццерия предлагает доставку и еду навынос. Доставка бесплатная при заказе от 12,9 рубля и в среднем занимает полчаса. При заказе на самовывоз еду можно забрать в ресторане уже через 15 минут.

За каждым столом в пиццерии есть розетки и USB-разъемы для зарядки телефона. Имеется детская комната. А кухня расположена так, что гости могут видеть, как готовят блюда.

До конца марта тут акция: бесплатная пицца «Пепперони» 25 см — при заказе от 16 рублей на месте или при заказе на доставку и самовывоз от 20 рублей.