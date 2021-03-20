В столкновении с авто в Витебской области погибло уже 75 копытных

Сяржук Серабро • 20/3/21 11:25 • Экалогія

С начала года в Витебской области в результате ДТП погибло уже 75 крупных животных.



Всего в Беларуси на 17 марта зафиксировано 311 фактов столкновения животных с автомобилями, в которых погибло 326 животных: 197 косуль, 96 лосей, 25 кабанов, 8 оленей. Боле всего таких аварий происходит в Минской области (85), на втором месте — Витебская (75).

В нашем регионе чаще всего автомобилисты сталкиваются с дикими копытными в Полоцком районе — жертвами там стали 10 косуль, 4 лося и 1 кабан, а также в Браславском и Верхнедвинском районах, где за два с половиной месяца зарегистрировано 11 и 10 таких ДТП соответственно.

Как отмечают в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, большинство дорожно-транспортных столкновений происходят в темное время суток, когда водителям необходимо быть особенно внимательными.