В столкновении с авто в Витебской области погибло уже 75 копытных
С начала года в Витебской области в результате ДТП погибло уже 75 крупных животных.
Всего в Беларуси на 17 марта зафиксировано 311 фактов столкновения животных с автомобилями, в которых погибло 326 животных: 197 косуль, 96 лосей, 25 кабанов, 8 оленей. Боле всего таких аварий происходит в Минской области (85), на втором месте — Витебская (75).
В нашем регионе чаще всего автомобилисты сталкиваются с дикими копытными в Полоцком районе — жертвами там стали 10 косуль, 4 лося и 1 кабан, а также в Браславском и Верхнедвинском районах, где за два с половиной месяца зарегистрировано 11 и 10 таких ДТП соответственно.
Как отмечают в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, большинство дорожно-транспортных столкновений происходят в темное время суток, когда водителям необходимо быть особенно внимательными.
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