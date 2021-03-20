Мор рыбы в Поставах — на одном водоеме собрали более полусотни дохлых щук

ННВ • 20/3/21 11:02 • Экалогія

На одном из искусственных водоемов в Поставах 18 марта обнаружили множество мертвой рыбы.



Как сообщает МЧС, из пруда, расположенного на Юбилейной улице в райцентре, было извлечено 55 погибших особей рыбы.

Акваторию водоема обследовали, но видимых загрязнений воды не нашли. Работники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» взяли пробы воды для проведения необходимых анализов.

Рыба могла погибнуть еще в конце зимы, когда на водоемах подо льдом начинаются заморы из-за нехватки кислорода в воде. После того, как пруд очистился ото льда, дохлую рыбу заметили горожане.