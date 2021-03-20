Количество активных случаев COVID-19 постепенно снижается?

Сяржук Серабро • 20/3/21 15:41 • Здароўе

В Верхнедвинском и Городокском районе наблюдается снижение количества пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Только эти два региона продолжают публиковать информацию об эпидемиологической ситуации.



Количество активных случаев COVID-19 в Верхнедвинском районе к 18 марта снизилось до 89, еще неделю назад там болели 129 человек. Всего с начала пандемии в этом регионе заразились 2605 жителей, сообщает местная газета.

В Городокском районе на ту же дату был 71 пациент с этим заболеванием, 48 из них находились на амбулаторном лечении, 23 человека лечились в стационаре, сообщает райисполком. Всего здесь за две волны коронавирусом заразились 2270 человек, что превышает десятую часть населения региона.