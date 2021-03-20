Количество активных случаев COVID-19 постепенно снижается?

• 20/3/21 15:41 • Здароўе

В Верхнедвинском и Городокском районе наблюдается снижение количества пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Только эти два региона продолжают публиковать информацию об эпидемиологической ситуации.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Количество активных случаев COVID-19 в Верхнедвинском районе к 18 марта снизилось до 89, еще неделю назад там болели 129 человек. Всего с начала пандемии в этом регионе заразились 2605 жителей, сообщает местная газета.

В Городокском районе на ту же дату был 71 пациент с этим заболеванием, 48 из них находились на амбулаторном лечении, 23 человека лечились в стационаре, сообщает райисполком. Всего здесь за две волны коронавирусом заразились 2270 человек, что превышает десятую часть населения региона.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 