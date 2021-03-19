Витебский облисполком поднял цену на дрова

Сяржук Серабро • 19/3/21 11:56 • Эканоміка

Подорожали дрова и топливные брикеты, решение об увеличении цен на твердые виды топлива принял Витебский облисполком.



Цена дрова для населения изменяется впервые за пять лет — с мая 2016 года стоимость топлива для обогрева не поднимали.

Топливные брикеты подорожали почти на рубль — теперь тонна стоит 25 рублей 6 копеек вместо 24 рублей 10 копеек. Дрова смешанных пород обойдутся в 8 рублей 94 копейки за плотный кубометр, тогда ка раньше стоили 8 рублей 60 копеек.

Дрова, реализуемые на условиях франко-лесосека, тоже несколько подорожали и теперь, например, ольховые поленья будут стоить столько же, сколько раньше стоили ясеневые.