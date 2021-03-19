Сутенер, завербовавший 17-летнюю девушку, сразу попался — первым его «клиентом» стал милиционер под прикрытием

Іван Дзедушкін • 19/3/21 12:59 • Грамадства

26-летний парень склонил к занятию проституцией 17-летнюю девушку, но когда сутенер привез ее к «клиенту», им оказался милиционер.



В сентября 2019 года уроженец Лепельского района в соцсетях познакомился с несовершеннолетней девушкой. Несколько месяцев, переписываясь в мессенджерах и встречаясь лично, он уговаривал ее заняться проституцией.

В конце концов, девушка согласилась, пообещав часть заработка отдавать инициатору этого предприятия. Парень начал подыскивать клиентов, размещая в интернете объявления и ведя переговоры с желающими.

В ночь с 1 на 2 ноября 2019 года он на своей легковушке повез девушку на встречу с первым клиентом. Однако тот оказался подставным — его роль исполнял милиционер. Договорившись о цене сотрудник внутренних органов под предлогом, что ему нужно снять деньги с карточки. Отлучился и вернулся с группой захвата. Молодых людей отвезли в участок.

При расследовании этого уголовного дела оказалось, что ко всему молодой человек в 2018-2019 годах изготовил четыре порнографических изображения, которые отправил в ходе переписок в социальных сетях различным людям.

В результате парню предъявили обвинения сразу по трем статьям УК: части 2 статьи 343 — изготовление и распространение порнографических материалов; части 2 статьи 171-1 — вовлечение в занятие проституцией, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего; части 1 статьи 14 и части 2 статьи 171 — покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего.

Молодой человек, который, кстати, ранее судим не был, находится под стражей. Расследование этого уголовного дела завершено, а его материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.