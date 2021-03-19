Рыбаки все еще выходят на лед — двоих спасли в Миорском районе

Зоя Машэка • 19/3/21 10:57 • Здароўе

Двое мужчин едва не утонули на озере Большое Язно отправившись на рыбалку по последнему льду.



18 марта в 15:36 спасатели получили сообщение о том, на озере в агрогородке Язно тонет человек. Приехавший на вызов экипаж увидел, что в 40 метрах от берега в полынье барахтаются два человека.

Один из спасателей, обвязавшись веревкой, подполз к пролому во льду. Одному из тонувших он бросил вторую веревку, а другого вытащил из полыньи, используя свою обвязку.

Спасенных рыбаков, а ими оказались 37-летний и 60-летний жители агрогородка, передали бригаде скорой медицинской помощи, но после осмотра от госпитализации сельчане отказались, сообщается пресс-службой МЧС.