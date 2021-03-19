Рыбаки все еще выходят на лед — двоих спасли в Миорском районе

• 19/3/21 10:57 • Здароўе

Двое мужчин едва не утонули на озере Большое Язно отправившись на рыбалку по последнему льду.
Двое мужчин едва не утонули на озере Большое Язно отправившись на рыбалку по последнему льду. Фото МЧС

18 марта в 15:36 спасатели получили сообщение о том, на озере в агрогородке Язно тонет человек. Приехавший на вызов экипаж увидел, что в 40 метрах от берега в полынье барахтаются два человека.

Один из спасателей, обвязавшись веревкой, подполз к пролому во льду. Одному из тонувших он бросил вторую веревку, а другого вытащил из полыньи, используя свою обвязку.

Спасенных рыбаков, а ими оказались 37-летний и 60-летний жители агрогородка, передали бригаде скорой медицинской помощи, но после осмотра от госпитализации сельчане отказались, сообщается пресс-службой МЧС.

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