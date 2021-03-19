Пожар в общежитии в Витебске: погиб один человек, спасли десятерых, эвакуировать пришлось около сотни

Зоя Машэка • 19/3/21 23:38 • Здарэнні

Пожар с человеческой жертвой произошел в общежитии витебского телезавода 19 марта, эвакуировать пришлось более 90 жильцов.



О том, что горит общежитие №5 ОАО «Витязь», расположенное на улице Петруся Бровки, пожарные получили сообщение в 15:46. На пожар направили более десятках пожарных расчетов.

Звено газодымозащитной службы стало пробираться на четвертый этаж, где по предположению администрации общежития, находился очаг пожара в комнате №408. По пути пожарные применяя кислородные маски эвакуировали из задымленной зоны выходивших из комнат жильцов.

Войдя в комнату №408, спасатели обнаружили сильное задымление, 53-летнюю хозяйку жилья они нашли в ванной в бессознательном состоянии. Медики пытались реанимировать женщину. однако были вынуждены констатировать ее смерть.

Всего пожарные спасли из комнат горящего общежития 10 человек, из которых 5 — дети, еще 15 жильцов спасатели эвакуировали. Кроме того, еще до приезда первых экипажей МЧС, администрация общежития вывела из него 62 человека.

Огнем в комнате погибшей женщины был уничтожен диван, повреждено имущество, а кроме того закопчены стены. По предварительной версии комната могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки, сообщается пресс-службой МЧС.