Дожили до первоцветов — подснежники распускаются в Витебске

Сяржук Серабро • 19/3/21 15:20 • Экалогія

Настоящие подснежники уже начали распускаться в Витебске. Где их можно увидеть?



Только вчера «ННВ» написали о том, что распускающиеся крокусы на клумбе у памятника князю Ольгерду похоронил аномальный мартовский снегопад, как изданию сообщили о распускающихся первоцветах.

На клумбах вдоль проспекта Фрунзе начали распускаться галантусы, эти белые цветки родом с Кавказа садоводы-любители называют у нас подснежниками.

Цветки только начинают распускаться, клумбы с ними находятся на северной стороне проспекта — туда больше попадает солнца. Цветущие подснежники можно увидеть возле домов №60 (детская библиотека) и №64.