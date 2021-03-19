Дожили до первоцветов — подснежники распускаются в Витебске

• 19/3/21 15:20 • Экалогія

Настоящие подснежники уже начали распускаться в Витебске. Где их можно увидеть?
Настоящие подснежники уже начали распускаться в Витебске. Фото Сергея Серебро

Только вчера «ННВ» написали о том, что распускающиеся крокусы на клумбе у памятника князю Ольгерду похоронил аномальный мартовский снегопад, как изданию сообщили о распускающихся первоцветах.

Настоящие подснежники уже начали распускаться в Витебске. Фото Сергея Серебро

На клумбах вдоль проспекта Фрунзе начали распускаться галантусы, эти белые цветки родом с Кавказа садоводы-любители называют у нас подснежниками.

Настоящие подснежники уже начали распускаться в Витебске. Фото Сергея Серебро

Цветки только начинают распускаться, клумбы с ними находятся на северной стороне проспекта — туда больше попадает солнца. Цветущие подснежники можно увидеть возле домов №60 (детская библиотека) и №64.

Настоящие подснежники уже начали распускаться в Витебске. Фото Сергея Серебро

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