Вандалы осквернили алтарь костела в Новолукомле. Видео

Іван Дзедушкін • 18/3/21 21:33 • Рэлігія

Двое парней разрисовали алтарь и стены в костеле святой Марии Магдалины в Новолукомле.



В милицию обратился настоятель местного костела, который заявил, что в ночь на 18 марта после полуночи, сломав запоры, в костел ворвались двое неизвестных. Они изрисовали помещение из баллончика с краской и сбежали, когда их попытались остановить.

Судя по снимкам с места происшествия, молодые люди нанесли надписи на покрывало на алтаре, а также на алтарную стену. Причем на стене они нарисовали свастику.

Как оказалось, в Новолукомле целый ряд объектов был вандализирован этой парочкой. Они успели изрисовать остановки общественного транспорта, киоски, дома и памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю.

На памятник командиру партизанского отряда специального назначения «Гром» они нанесли аббревиатуру «УННВ». Судя по всему это название белорусской хардкор-хип-хоп-группы.

Милиция задержала подозреваемых по горячим следам. Ими оказались 20-летней местный житель и его друг, приехавший в Новолукомль из столицы. Перед тем как отправиться на улицы с аэрозольной краской, приятели изрядно выпили на квартире новолукомльчанина.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Как отмечает сайт «Каталіцкі Веснік», вандалы не взломали табернакль, где хранятся Святые Дары. В приходе святой Марии Магдалины собираются отслужить специальную службу во искупление греха осквернения храма Господня.