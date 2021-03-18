Цветы в снегу: в Витебске снегопад похоронил распускающиеся крокусы

• 18/3/21 16:07 • Экалогія

В середине марта в Витебске начали распускаться крокусы, но вчерашний снегопад похоронил цветы под белым покровом.

Цветы в снегу. Фото Сергея Серебро

Первые крокусы в Витебске всегда распускаются на клумбе у памятника Ольгерду напротив Воскресенской церкви. Секрет этого явления был раскрыт прошлой весной — под клумбами проходят трубопроводы теплотрассы.

Цветы в снегу. Фото Сергея Серебро

В 2020 году, когда зимы, по сути, не было, цветы здесь распустились еще 8 февраля. В этом году крокусы стали зацветать более чем на месяц позже, но им не повезло — 17 марта на Витебск обрушился сильный снегопад.

Цветы в снегу. Фото Сергея Серебро

К сегодняшнему утру высота снежного покрова в Витебске выросла до 13 сантиметров. Цветы оказались погребены под слоем снега, к тому же на клумбы его добавили дворники, чистившие дорожки.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    18/сакавік/2021 у 16:11

    Опять "кровавый режим" виноват?.. 🙂

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