Цветы в снегу: в Витебске снегопад похоронил распускающиеся крокусы

Сяржук Серабро • 18/3/21 16:07 • Экалогія

В середине марта в Витебске начали распускаться крокусы, но вчерашний снегопад похоронил цветы под белым покровом.



Первые крокусы в Витебске всегда распускаются на клумбе у памятника Ольгерду напротив Воскресенской церкви. Секрет этого явления был раскрыт прошлой весной — под клумбами проходят трубопроводы теплотрассы.

В 2020 году, когда зимы, по сути, не было, цветы здесь распустились еще 8 февраля. В этом году крокусы стали зацветать более чем на месяц позже, но им не повезло — 17 марта на Витебск обрушился сильный снегопад.

К сегодняшнему утру высота снежного покрова в Витебске выросла до 13 сантиметров. Цветы оказались погребены под слоем снега, к тому же на клумбы его добавили дворники, чистившие дорожки.