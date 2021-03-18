Оршанка перевела «на секретный счет» мошенникам 5000 рублей

• 18/3/21 10:50 • Крымінал

5000 рублей лишилась 34-летняя жительница Орши, которая поверила мошенникам, звонившим ей по Viber.
Хакер, кардер, кибрпреступление, взлом, даркнет. Фото pixabay.com

Человек, который представился начальником службы безопасности банка, уверил женщину, что неизвестные оформляют на ее имя кредит. А прервать эту операцию поможет только другая операция — необходимо положить на «секретный счет» 5000 рублей.

Оршанка поверила мошенникам и оформила займ на 5000 рублей, чтобы перевести сумму на указанный злоумышленниками счет. Кроме того ее попросили никому не рассказывать о произошедшем.

Лишь по прошествии определенного времени женщина стала подозревать, что ее обманули, и пошла в милицию, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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