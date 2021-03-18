Оршанка перевела «на секретный счет» мошенникам 5000 рублей

Іван Дзедушкін • 18/3/21 10:50 • Крымінал

5000 рублей лишилась 34-летняя жительница Орши, которая поверила мошенникам, звонившим ей по Viber.



Человек, который представился начальником службы безопасности банка, уверил женщину, что неизвестные оформляют на ее имя кредит. А прервать эту операцию поможет только другая операция — необходимо положить на «секретный счет» 5000 рублей.

Оршанка поверила мошенникам и оформила займ на 5000 рублей, чтобы перевести сумму на указанный злоумышленниками счет. Кроме того ее попросили никому не рассказывать о произошедшем.

Лишь по прошествии определенного времени женщина стала подозревать, что ее обманули, и пошла в милицию, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.