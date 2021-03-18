Новые часы появятся на ратуше в Витебске. Сколько они стоят?

Сяржук Серабро • 18/3/21 18:00 • Падзеі

Городские власти задумали к лету заменить главные часы Витебска — на башне ратуши. Во сколько это обойдется?



Теперешние часы на городской ратуше в Витебске были установлены в конце 1973 года в преддверии празднования 1000-летия города в 1974 году. Их механизм произвели на Ереванском часовом заводе, а циферблат и стрелки изготовили в Витебске, этим занимались Витебский завод часовых деталей и Витебский завод технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности («Эвистор»).

Изначально башенные часы на ратуше каждые шесть часов исполняли фрагмент мелодии песни «Радзіма мая дарагая», музыку к которой написал Владимир Оловников, но эта функция давно не работает. Примечательно, что эта музыкальная фраза в советское использовалась и как позывные белорусского радио.

Как видим, часы на ратуше проработали уже без малого полвека. Их особенности таковы, что зачастую на разных циферблатах горожане могут увидеть разное время.

В марте «Горсвет», который эксплуатирует эти часы, спешно провел два электронных аукциона, признанных несостоявшимися. Теперь закупка проводится из одного источника.

Согласно документации закупки, для витебской ратуши приобретут часовую станцию с четырьмя механизмами. Новое устройство должно обеспечивать суточный ход не более 0,5 секунды.

Вместе с механизмом заменят и стрелки на часах, их должны изготовить по образцу существующих. А вот циферблаты останутся прежними.

Новые часы на витебской ратуше собираются установить до конца мая. Ориентировочная стоимость их приобретения и установки составляет 35 000 рублей. Деньги на это выделяют из городского бюджета.

Подробную историю всех часов, установленных на городской ратуше Витебска с XIX века, можно узнать из книги Аркадия Подлипского и Веры Рогач «Витебские куранты», изданной в 2015 году.

Напомним, также, что в 2019 году проводился ремонт с заменой часовой станции и двигателей часовых механизмов башенных часов здания Витебского облисполкома.