Новые часы появятся на ратуше в Витебске. Сколько они стоят?

• 18/3/21 18:00 • Падзеі

Городские власти задумали к лету заменить главные часы Витебска — на башне ратуши. Во сколько это обойдется?
Башенные часы на ратуше в Витебске. Фото Сергея Серебро

Теперешние часы на городской ратуше в Витебске были установлены в конце 1973 года в преддверии празднования 1000-летия города в 1974 году. Их механизм произвели на Ереванском часовом заводе, а циферблат и стрелки изготовили в Витебске, этим занимались Витебский завод часовых деталей и Витебский завод технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности («Эвистор»).

Изначально башенные часы на ратуше каждые шесть часов исполняли фрагмент мелодии песни «Радзіма мая дарагая», музыку к которой написал Владимир Оловников, но эта функция давно не работает. Примечательно, что эта музыкальная фраза в советское использовалась и как позывные белорусского радио.

Городская ратуша среди заснеженных деревьев. Фото Сергея Серебро

Как видим, часы на ратуше проработали уже без малого полвека. Их особенности таковы, что зачастую на разных циферблатах горожане могут увидеть разное время.

В марте «Горсвет», который эксплуатирует эти часы, спешно провел два электронных аукциона, признанных несостоявшимися. Теперь закупка проводится из одного источника.

Ратуша и Успенский собор на фоне гало. Фото Сергея Серебро

Согласно документации закупки, для витебской ратуши приобретут часовую станцию с четырьмя механизмами. Новое устройство должно обеспечивать суточный ход не более 0,5 секунды.

Вместе с механизмом заменят и стрелки на часах, их должны изготовить по образцу существующих. А вот циферблаты останутся прежними.

Витебская ратуша в окружении обледенелых деревьев. Фото Сергея Серебро

Новые часы на витебской ратуше собираются установить до конца мая. Ориентировочная стоимость их приобретения и установки составляет 35 000 рублей. Деньги на это выделяют из городского бюджета.

Подробную историю всех часов, установленных на городской ратуше Витебска с XIX века, можно узнать из книги Аркадия Подлипского и Веры Рогач «Витебские куранты», изданной в 2015 году.

Напомним, также, что в 2019 году проводился ремонт с заменой часовой станции и двигателей часовых механизмов башенных часов здания Витебского облисполкома.

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1 каментар

  1. Odin Negodin  
    18/сакавік/2021 у 19:44

    "Новое устройство должно обеспечивать суточный ход не более 0,5 секунды".

    не быстро пойдет время в Витебске.. всего полсекунды за сутки )))

    Наверное, речь идет о точности хода +- 0,5 сек /сутки ?

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