За сутки в Витебске выпало 14 мм осадков, это почти треть месячной нормы

Сяржук Серабро • 17/3/21 22:51 • Экалогія

За минувшие 24 часа в Витебске выпало 14 миллиметров осадков, это почти декадная норма для марта.



За ночь к 9 часам утра в областном центре выпало 9 миллиметров осадков, еще 5 миллиметров добавилось в дневное время к 21:00 17 марта. Месячной нормой для марта является 44 миллиметра осадков, за 17 дней уже выпало 47 миллиметров.

Не смотря на то, что температура воздуха колебалась в районе нуля градусов, а снег шел поочередно с дождем, высота снежного покрова тоже увеличилась. 16 марта в городе наблюдались только следы снега, к трем часам ночи 17 марта высота снежного покрова составляла уже 6 сантиметров, в девять часов утра — 8 сантиметров, а к шести вечера — уже 11 сантиметров.

Напомним, что во время циклона «Даниэлла» в 2016 году в Витебске выпало 34 миллиметров осадков, а циклон «Аксель» в 2017 году принес в наш город всего 7,5 миллиметров осадков.

Завтра, 18 марта, во многих районах Витебской области опять ожидаются мокрый снег и дождь, на некоторых участках дорог возможна гололедица.