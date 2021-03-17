Очередная авария на водороводе в Витебске, без воды были поликлиника и детсад
Вечером 16 марта в Витебске прорвало водопровод на улице Богдана Хмельницкого.
Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в 17:25 в районе дома №27а — консульства Латвии. В результате без водоснабжения остались само консульство, соседний детский сад, поликлиника и многоквартирный жилой дом.
Ликвидировать аварию и полностью восстановить водоснабжение указанных объектов городским службам удалось в 21:16, сообщается пресс-службой МЧС.
Как писали «ННВ», несколько дней назад авария водопровода произошла на Комсомольской улице. В обоих случаях были прорваны магистрали диаметром 150 миллиметров.
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1 каментар
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17/сакавік/2021 у 13:08
Город устал. Вместо ремонта сетей строили площади, рубили деревья, устанавливали Доски почета и очередные церкви планировали. С другой стороны, есть и положительные стороны: в городском хозяйчстве есть много автозаков, омон хорошо обмундирован и радует глаз, слезоточивый газ - свежайший, а дубинки - нового образца. Центр Европы, не хухры-мухры... Культурная столица опять же..