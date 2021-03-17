Очередная авария на водороводе в Витебске, без воды были поликлиника и детсад

Зоя Машэка • 17/3/21 11:21 • Здарэнні

Вечером 16 марта в Витебске прорвало водопровод на улице Богдана Хмельницкого.



Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в 17:25 в районе дома №27а — консульства Латвии. В результате без водоснабжения остались само консульство, соседний детский сад, поликлиника и многоквартирный жилой дом.

Ликвидировать аварию и полностью восстановить водоснабжение указанных объектов городским службам удалось в 21:16, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ», несколько дней назад авария водопровода произошла на Комсомольской улице. В обоих случаях были прорваны магистрали диаметром 150 миллиметров.