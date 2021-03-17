Более 60 тысяч долларов обойдется содержание фонтанов Витебска в этом году

Сяржук Серабро • 17/3/21 13:09 • Эканоміка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку услуг по содержанию и текущему ремонту фонтанов областного центра.



Закупка проводится из одного источника — два открытых конкурса, которые проводились ранее, признаны несостоявшимися. На обслуживание 16 городских фонтанов за март—декабрь планируют потратить 147 727 рублей 57 копеек.

Кроме того, ранее ГЖКХ провело закупку из одного источника такой же услуги на период с января по декабрь. Ее ориентировочная стоимость составляла 11 000 рублей.

Таким образом, за год на витебские фонтаны уйдет 158 727 рублей 57 копеек, что на данный момент эквивалентно 61 280 долларам.

Судя документам январской закупки, эти деньги пойдут на обслуживание 6 фонтанов на площади Победы, 3 фонтанов в парке Победителей на улице Калинина, а также фонтанов на Привокзальной площади, в сквере имени Маяковского, на улице Ленина напротив ратуши, в парке Фрунзе, на улице Толстого (напротив горисполкома), на улице Пушкина (напротив театра) и на улице Маргелова (у поликлиники).