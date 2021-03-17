20 лет колонии — стал известен приговор могилевчанину, изнасиловавшему и убившему студентку в Новополоцке

Іван Дзедушкін • 17/3/21 21:19 • Крымінал

Изнасиловавший 16-летнею студентку, а затем убивший ее 20-летний парень из Могилева, проведет 20 лет за решеткой.



В Новополоцке вынесли приговор убийце студентке местного колледжа. Суд признал его виновным в изнасиловании и убийстве, об этом рассказали в эфире телеканала «Звязда».

Как сообщали «ННВ» девушки хватились в общежитии, куда она не пришла вечером 11 июня. На следующий день, 12 июня, ее истерзанное тело нашли возле Двины.

Позже следователи выяснят, что молоденькая девушка, приехавшая учиться в Новополоцкий государственный музыкальный колледж из Лепеля, познакомилась в соцсетях с парнем немного старше ее. Он приехал в Новополоцк в командировку.

Молодые люди встретились в городе, после чего парень уговорил студентку зайти в магазин и пойти отдыхать на берег Двины.

Там житель Могилева изнасиловал свою жертву и забил её до смерти. После того как девушка перестала подавать признаки жизни, он оттащил ее тело в кусты. Утром он вернулся на место преступления, забрал свою одежду, а одежду девушки собрал в пакет. После этого молодой человек уехал к себе в родной город.

По приезде в Могилев, поняв, что тело скоро найдут и выйдут на его следы, парень сам пошел сдаваться в Следственный комитет. На допросах, однако, он отрицал, что собирался убить девушку и не признал свою вину. Молодой человек озвучил свою версию произошедшего, но причину агрессии объяснить так и не смог.

Жителю Могилева предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием (пункты 6 и 7 части 2 статьи 139 УК) и изнасиловании, повлекшем тяжкие телесные повреждения (часть 3 статьи 166 УК). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 20 лет, этот приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.