Рельсовая война — по подозрению в блокировании железной дороге задержали витебского таксиста

• 16/3/21 20:15 • Палітыка

Милиция задержала 41-летнего таксиста из Витебска, его подозревают в блокировании движения по железной дороге.
Рельсы, железная дорога. Фото pixabay.com

По версии силовиков, водитель одной из служб такси областного центра приезжал к железнодорожным путям и замыкал рельсы между собой при помощи проводов.

Согласно утверждениям милиции установлена причастность задержанного витеблянина к четырем таким фактам. Всего же по Витебской области было зафиксировано 14 случаев попытки нарушения движения поездов.

Таксист признан подозреваемым по уголовным делам, возбужденным за умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения, сообщается пресс-службой МВД.

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