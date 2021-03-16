Против жительницы постав возбудили уголовное дело за пачку патронов для «мелкашки»

Іван Дзедушкін • 16/3/21 13:12 • Крымінал

Милиция нашла в доме у жительницы Постав патроны для мелкокалиберной винтовки, против женщины возбудили уголовное дело.



Всего у поставчанки изъяли 45 патронов калибра 5.6миллиметра. Новополоцкий межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз провел судебную баллистическую экспертизу по этим боеприпасам.

Эксперты установили, эти спортивно-охотничьи патроны изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, сообщает пресс-служба ГКСЭ.

В результате Поставский районный отдел Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, в чьем доме хранились патроны.