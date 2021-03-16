На пожаре под Витебском погибла пенсионерка. Видео

Зоя Машэка • 16/3/21 11:19 • Здарэнні

Вечером 15 марта на пожаре в деревне Княжица Витебского района погибла 72-летняя женщина.



В 19:07 пожарные получили сообщение о загорании частного дома на Придвинской улице. Уже в 19:20 расчеты спасателей прибыли на место, здание при этом горело как свеча.

При тушении пожара в доме нашли тело погибшей пенсионерки, оно было под слоем обрушившихся конструкций.

В результате пожара в доме бала уничтожена крыша, повреждены потолок, стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.