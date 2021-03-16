Год назад ввели карантин на двух предприятиях Витебска. Как накатывала первая волна COVID-19 на город

• 16/3/21 21:18 • Здароўе

Год назад на двух предприятиях в Витебске ввели карантинные мероприятия из-за коронавируса, одно из них тогда вообще прекратило производство, на второе не пускали посторонних. Как начиналась эпидемия COVID-19 в нашем городе.

Объявление о карантине на «Красном октябре». Фото Сергея Серебро

Информация о том, что жительница Витебска заразилась коронавирусом, появилась 1 марта, это был первый случай в областном центре. Витеблянка ездила на выставку в Италию и подхватила там COVID-19, как оказалось — не только она. Так вирус, о котором жители Витебска до того только читали в СМИ, появился в городе.

Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Уже через две недели, с 14 марта, из-за сложной эпидемиологической обстановки на предприятии пришлось закрыть на карантин обувную фабрику «Красный октябрь», на «больничный» попал и директор предприятия, сообщали тогда «ННВ».

Объявление о карантине на «Белвест». Фото Сергея Серебро

На «Белвесте», делящем с этим предприятием производственную территорию, работали на упреждение. Там карантинные меры ввели с 12 марта, запретив вход посторонним. В результате на этой фабрике удалось избежать остановки производства.

Из-за отсутствия честной информации в городе наблюдались элементы паники, в начале месяца в аптеках раскупили все медицинские маски. Только через десяток дней в продаже появятся многоразовые маски, эффективных которых под вопросом. Цена же на них будет несравнима с той, что была до эпидемии.

Объявление о том, что медицинских масок в продаже нет. Фото Сергея Серебро

Каких-то мер против эпидемии от городских властей жители города дождутся только к концу марта. 27 числа горисполкомом будет утвержден план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19.

Девушка-продавец в медицинской марлевой повязке обслуживает покупателей в одном из магазинов Витебска. Фото Сергея Серебро

Этот документ, впрочем, не вводил обязательного масочного режима для всех горожан. Такую меру городские власти применят только осенью. Маски стали обязательными лишь для персонала магазинов и т.п., в основном же план уповал на социальное десантирование.

В школах города, как и по всей Беларуси, на неделю раньше отправили детей на весенние каникулы. Потом их несколько раз продлят и разрешат учиться дистанционно. Это, безусловно, затормозит весеннюю волну. Болеть коронавирусной инфекцией школьники и педагоги начнут уже осенью.

Скорая помощь на фоне заката на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

В конце марта власти будут вынуждены признать первую смерть от коронавируса в Витебске — этой жертвой пандемии станет актер театра имени Якуба Коласа, Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.

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