Год назад ввели карантин на двух предприятиях Витебска. Как накатывала первая волна COVID-19 на город

Сяржук Серабро • 16/3/21 21:18 • Здароўе

Год назад на двух предприятиях в Витебске ввели карантинные мероприятия из-за коронавируса, одно из них тогда вообще прекратило производство, на второе не пускали посторонних. Как начиналась эпидемия COVID-19 в нашем городе.



Информация о том, что жительница Витебска заразилась коронавирусом, появилась 1 марта, это был первый случай в областном центре. Витеблянка ездила на выставку в Италию и подхватила там COVID-19, как оказалось — не только она. Так вирус, о котором жители Витебска до того только читали в СМИ, появился в городе.

Уже через две недели, с 14 марта, из-за сложной эпидемиологической обстановки на предприятии пришлось закрыть на карантин обувную фабрику «Красный октябрь», на «больничный» попал и директор предприятия, сообщали тогда «ННВ».

На «Белвесте», делящем с этим предприятием производственную территорию, работали на упреждение. Там карантинные меры ввели с 12 марта, запретив вход посторонним. В результате на этой фабрике удалось избежать остановки производства.

Из-за отсутствия честной информации в городе наблюдались элементы паники, в начале месяца в аптеках раскупили все медицинские маски. Только через десяток дней в продаже появятся многоразовые маски, эффективных которых под вопросом. Цена же на них будет несравнима с той, что была до эпидемии.

Каких-то мер против эпидемии от городских властей жители города дождутся только к концу марта. 27 числа горисполкомом будет утвержден план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19.

Этот документ, впрочем, не вводил обязательного масочного режима для всех горожан. Такую меру городские власти применят только осенью. Маски стали обязательными лишь для персонала магазинов и т.п., в основном же план уповал на социальное десантирование.

В школах города, как и по всей Беларуси, на неделю раньше отправили детей на весенние каникулы. Потом их несколько раз продлят и разрешат учиться дистанционно. Это, безусловно, затормозит весеннюю волну. Болеть коронавирусной инфекцией школьники и педагоги начнут уже осенью.

В конце марта власти будут вынуждены признать первую смерть от коронавируса в Витебске — этой жертвой пандемии станет актер театра имени Якуба Коласа, Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.