Часть волчьей стаи уничтожили и в Городокском районе

ННВ • 16/3/21 12:27 • Экалогія

В Городокском районе охотники убили шесть волков — это только часть стаи. Осторожно, фото удачливых охотников с добытыми хищниками не для слабонервных.



Как утверждает газета «Гарадоцкі веснік», эта стая терроризировала на протяжении долгого времени окрестности деревень Кабище, Пальминка, Щучино, Гребеница, Канаши и Латыгово. По информации издания хищники в темное время суток нападали на цепных собак сельчан.

Этой местным охотникам удалось застрелить сначала двух волков из стаи, затем еще четырех животных.

Всего с начала 2021 года в Городокском районе убили уже 7 волков, за прошлый год в этом регионе уничтожили 16 хищников этого вида.

Как мы сообщали, подобные же мероприятия прошли и в Толочинском районе.