Часть волчьей стаи уничтожили и в Городокском районе
В Городокском районе охотники убили шесть волков — это только часть стаи. Осторожно, фото удачливых охотников с добытыми хищниками не для слабонервных.
Как утверждает газета «Гарадоцкі веснік», эта стая терроризировала на протяжении долгого времени окрестности деревень Кабище, Пальминка, Щучино, Гребеница, Канаши и Латыгово. По информации издания хищники в темное время суток нападали на цепных собак сельчан.
Этой местным охотникам удалось застрелить сначала двух волков из стаи, затем еще четырех животных.
Всего с начала 2021 года в Городокском районе убили уже 7 волков, за прошлый год в этом регионе уничтожили 16 хищников этого вида.
Как мы сообщали, подобные же мероприятия прошли и в Толочинском районе.
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1 каментар
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16/сакавік/2021 у 15:28
Вроде и стволов на руках у "лехтората" трошки ёсьць....а "мочат" только лесного красавца волка. "Ланцуговыя сабакі" психопата чуствуют себя спокойно...