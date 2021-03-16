Часть волчьей стаи уничтожили и в Городокском районе

• 16/3/21 12:27 • Экалогія

В Городокском районе охотники убили шесть волков — это только часть стаи. Осторожно, фото удачливых охотников с добытыми хищниками не для слабонервных.
Волк на снегу. Фото pixabay.com

Как утверждает газета «Гарадоцкі веснік», эта стая терроризировала на протяжении долгого времени окрестности деревень Кабище, Пальминка, Щучино, Гребеница, Канаши и Латыгово. По информации издания хищники в темное время суток нападали на цепных собак сельчан.

Добытые в Городокском районе волки. Фото www.garadvest.by

Этой местным охотникам удалось застрелить сначала двух волков из стаи, затем еще четырех животных.

Всего с начала 2021 года в Городокском районе убили уже 7 волков, за прошлый год в этом регионе уничтожили 16 хищников этого вида.

Как мы сообщали, подобные же мероприятия прошли и в Толочинском районе.

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1 каментар

  1. Litvin  
    16/сакавік/2021 у 15:28

    Вроде и стволов на руках у "лехтората" трошки ёсьць....а "мочат" только лесного красавца волка. "Ланцуговыя сабакі" психопата чуствуют себя спокойно...

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