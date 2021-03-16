Афіша Витебская афиша с 15.3.2021 по 21.2.2021 года

Ульяна Церашкова • 16/3/21 11:56 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 15 по 21 марта 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

15.03–17.03

"Сэм. Песочный Эльф". Семейный, фэнтези, Великобритания, 6+ (11:00). Цена: 5,70–6,60.

"Что скрывает вода". Триллер, ужасы, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (9:20 3D, 11:30, 17:40 3D). Цена: 5,70–7,10, удл. + 0,10.

"Белый снег". Биография, драма, спорт, Россия, 6+ (17:25). Цена: 5,70–6,60.

"Гуляй, Вася! Свидание на Бали". Комедия, Россия, 12+ (19-45). Цена: 5,70–6,60.

"Рашн, Юг". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (15:05). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Том и Джерри". Мультфильм, приключения, семейный, Великобритания, Германия, США, Франция, 6+ (13:40, 15:40). Цена: 4,70–5,50.

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+ (21:30). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский (6–14 лет) 2,50.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (8:55, 13:00 3D). Цена: 4,70–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Батя". Комедия, Россия, 16+ (19:50). Цена: 4,70–5,50.

18.03–24.03

"Айнбо. Сердце Амазонии". Анимация, 2D/3D, Нидерланды, Перу, 6+ (8:10 детский, 9:45; 14:50, 16:30 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6 до 14 лет) – 2,50.

"Ганзель, Гретель и Агенство Магии". Анимация, Россия, 6+ (17:35; 10:40). Цена: 5,70–6,60.

"Никто". Триллер, экшн, США, 18+ (19:50, 21:35). Цена: 5,70–6,60.

"Сэм. Песочный Эльф". Семейный, фэнтези, Великобритания, 6+ (8:35 детский, 12:45). Цена: 5,70–6,60.

"Что скрывает вода". Триллер, ужасы, США, 18+ (18:10). Цена: 5,70–6,60.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (15:25 3D). Цена: 5,20–6,00, удл. + 0,10.

"Том и Джерри". Мультфильм, приключения, семейный, Великобритания, Германия, США, Франция, 6+ (11:20). Цена: 4,70–5,50.

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+ (19:40). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10, детский (6–14 лет) 2,50.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (13:20). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Батя". Комедия, Россия, 16+ (21:50). Цена: 4,70–5,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

11.03–17.03

"Сэм. Песочный Эльф". Семейный, фэнтези, Великобритания, 6+ (9:00). Цена: 5,70–6,60.

"Бывшая". Хоррор, Россия, 16+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"День курка". Боевик, триллер, фантастика, США, 18+ (17:30, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (13:35 3D, 15:45). Цена: 5,70–7,10, удл. + 0,10.

"Белый снег". Биография, драма, спорт, Россия, 6+ (19:25). Цена: 5,70–6,60.

"Гуляй, Вася! Свидание на Бали". Комедия, Россия, 12+ (15:30). Цена: 5,70–6,60.

"Рашн, Юг". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (13:10). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Том и Джерри". Мультфильм, приключения, семейный, Великобритания, Германия, США, Франция, 6+ (9:35, 11:35). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+ (19:35). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10, детский (6–14 лет) 2,50.

"Батя". Комедия, Россия, 16+ (17:55). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (11:05 3D). Цена: 4,70–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

18.03–24.03

"Айнбо. Сердце Амазонии". Анимация, 2D/3D, Нидерланды, Перу, 6+ (13:20 3D, 15:00 3D, 16:40 2D, 18:20(3D). Цена: 5,70–7,10.

"Ганзель, Гретель и Агенство Магии". Анимация, Россия, 6+ (11:05, 15:20). Цена: 5,70–6,60.

"Игры шпионов". Триллер, Великобритания, 16+ (17:25, 19:35). Цена: 5,70–6,60.

"Сэм. Песочный Эльф". Семейный, фэнтези, Великобритания, 6+ (9:00). Цена: 5,70–6,60.

"Бывшая". Хоррор, Россия, 16+ (21:45). Цена: 5,70–6,60.

"День курка". Боевик, триллер, фантастика, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Райя и последний дракон". Анимация, 2D/3D, США, 6+ (13:10 3D). Цена: 5,20–6,00, удл. + 0,10.

"Том и Джерри". Мультфильм, приключения, семейный, Великобритания, Германия, США, Франция, 6+ (9:15). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

"Батя". Комедия, Россия, 16+ (20:00). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (11:15 3D). Цена: 5,20–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Игры шпионов". Триллер, Великобритания, 16+.

"Годзилла против Конга". Триллер, фантастика, боевик, драма, 12+, 2D/3D, США.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

20.03 (18:00) «Гульня ў джын».

21.03 (18:00) «Восем закаханых жанчын». Дэтэктыў сямейных адносін.

3.04 (18:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

24.03 (19:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

27.03 (18:00) «Цалуй мяне, Кэт!». Музычная камедыя.

28.03 (18:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

30.03 (19:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.

31.03 (19:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

20.03 (11:00) «Ох і залатая табакерка».

21.03 (11:00) «Лялечны mix».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

17.03 (19:00) Концерт камерной музыки «Пробуждение».

20.03 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum». «Этнические инструменты. расширяя рамки». Татьяна Мовля (цимбалы).

21.03 (11:00) Музыкально-игровая программа для детей «Карамелька и Горошинка на Карибских островах».

Концертный зал «Витебск»

**парк Фрунзе, 1

"Ничосе". Выставка удивительных фактов и достижений (до 4.04).

18.03 (18:00) Финал II Открытого конкурса национальных культур, творчества и красоты «Грация international».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Свидетели эпохи». Выставка памяти витебского фотографа С. А. Юрковского (до 31.03).

«Песня дубравы». Выставка деревянной скульптуры из фондов музея (до 4.04).

«Дарите женщинам цветы». Живописи, графика, декоративно-прикладное искусство преподавателей ДХШ Витебска, членов областной организации БСХ и из фондов ВОКМ (до 30.04).

«Вьется веер окрыленный». Коллекция вееров из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» (до 21.05).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году. В рамках проекта «В потоке времени».

«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.

«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).

«Возвращение жар-птицы». Персональная выставка Елены Карпицкой (до 23.03).

«Великие земляки». Выставка живописных работ Леонида Щемелёва и Антона Корженевского. Из фондов ВОКМ (до 14.03).

Персональная фотовыставка Игоря Барсукова.

«Храмы Витебской земли». Выставка живописи и графики. Из фондов ВОКМ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 3.05).

«Навстречу солнцу». Выставка творческих работ арт-студии Елены Карпицкой (до 23.05).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«Небо не слишком высоко, или Монологи о вере». Фотохудожник Борис Равич (Израиль).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пламя багряного цвета». Выставка живописи Валерия Счастного.

«Последователи Малевича: творческие и независимые». Выставка работ участников арт-студии «Улей» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (Смиловичи).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

**пр-т Фрунзе, 11

«Пробуждение». Фотовыставка (Витебск, Минск), до 20.03.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Иерусалим. Зной и холод вечного города». Выставка Василия Васильева.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Цветы и образы». Выставка, посвященная 30-летию народного клуба любителей флористики «Анюта».

«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 31.03).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Выставка живописи Ивана Иванова.

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

**ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Весенний вернисаж». Акварель Владимира Напреенко.

Выставка авторских брошей Инны Бриль.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«История в миниатюре». Выставка из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича, Леонида Ялова.

Витебский областной методический центр народного творчества

**ул. Ленина, 35а

«Творчасць без межаў». Выстава да 30-годдзя з дня заснавання народнага клуба аматараў фларыстыкі «Анюта» (до 31.03).

«Няхай жыццё шануе хараство!». Персанальная выстава майстра народных мастацкіх рамёстваў Алены Батарчук (до 31.03).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

15.03, 17.03, 19.03 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.