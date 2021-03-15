В Орше маршрутка сбила старенькую бабушку

Іван Дзедушкін • 15/3/21 21:55 • Здарэнні

76-летняя пенсионерка попала под маршрутку в Орше, она в больнице.



Днём 15 марта на Шкловской улице в Орше 36-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ» в районе дома №6Б/1 совершил наезд на пенсионерку. Водитель маршрутки уверяет, что бабушка внезапно вышла на дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия старушка получила травмы, ее пришлось госпитализировать в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко.

По факту наезда на пешехода Госавтоинспекция начала проверку, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.