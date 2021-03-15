СК проверял 13 фактов применения грубой силы сотрудниками МВД в отношении протестующих. Интересные документы Витебского облисполкома

Сяржук Серабро • 15/3/21 20:09 • Палітыка

В августе в Витебской области 57 человек обратились за медпомощью из-за травм, полученных во время протестов. По 13 фактам применения грубой физической силы сотрудниками органов внутренних дел СК проводил проверку.



Интересный документ размещен на сайте Витебского облисполкома в разделе «Впорос-ответ» под рубрикой «Иные вопросы». Он касается протестов, проходивших в Витебской области в августе 2021 года, и был опубликован, судя по всему, в конце этого месяца.

Очевидно, в нем содержатся ответы на часть обращений, направленных в адрес облисполкома во время походов к нему протестующих 14 и 17 августа.

По сути, безусловно, документ содержит отписки чиновников, но. Кроме свидетельств испуга и растерянности, содержит ряд интересной информации.

О фальсификации результатов выборов

Именно так озаглавлен первый раздел официального документа, ни много, ни мало. В нем говорится о том, что обращения, содержащие сведения о допущенных, по мнению заявителей, нарушениях главой администрации Октябрьского района Витебска Сергеем Сташевским законодательства при подготовке итогового протокола голосования на избирательном участке №25 направлены для рассмотрения в УВД Витебского облисполкома.

Как мы теперь уже знаем, Сташевский не понес никакой ответственности, но лишился своего кресла. Теперь бывший чиновник работает в «Белгидромете».

УСК проводил проверки применения силы сотрудниками МВД

Оказывается, что управление следственного комитета по Витебской области проводило проверки по 13 фактам применения грубой физической силы сотрудниками органов внутренних дел в отношении 13 граждан во время протестных акций, проходивших после президентских выборов.

По результатам этих проверок, ход и результаты которых находились на контроле в прокуратуре Витебской области, должны были дать правовую оценку действиям сотрудников МВД.

К сожалению никаких сообщений о результатах этих проверок ни УСК по Витебской области, ни областной прокуратура Витебской области не публиковали.

В Витебске задержали столько, что они не вмещались в ИВС

Из-за переполненности ИВС при УВД Витебского облисполкома, в следствие, цитируем, поступления значительного количества административно задержанных и административно арестованных лиц, схваченных протестующих начали помещать в СИЗО №2 УДИН МВД.

Как следует из этого документа, решение об открытии участка ИВС при УВД Витебского облисполкома на территории следственного изолятора было принято уже 10 августа. При этом там несли службу сотрудники ИВС и действовал его распорядок дня. В момент опубликования документа этот участок был закрыт.

57 человек обратились за медпомощью

С 9 по 18 августа 57 человек, участвовавших в протестах, были вынуждены обратиться за медпомощью в медучреждения Витебской области из-за травм, получение которых, со слов обратившихся, было связано с массовыми акциями в различных городах.

8 человек из них пришлось госпитализировать, при этом 2 человека все еще лечились 18 августа.

Сожаления руководства УВД

В документе говорится, что решение об усилении мер общественной безопасности в Витебской области, начиная с 9 августа, было принято в связи с имевшейся оперативной информацией о совершении провокаций среди мирного населения.

Руководство УВД Витебского облисполкома выражало сожаление, что среди задержанных в местах проведения несанкционированных мероприятий, оказались случайные люди. По каждому факту превышения полномочий должны были провести проверки.

Обещали «открытый микрофон» на областном телевидении

В облисполком тогда поступило предложение об организации на областном телевидении передачи «Свободный микрофон» и общественно-политической передачи с участием представителей гражданского общества, общественных организациями.

В ответ на это чиновники ссылались на то, что пакет передач на областном телевидении формируется в начале года и проводится госзакупка услуг по его созданию.

В вязи с этим возможность создания общественно-политической передачи с участием представителей общественных организаций обещали рассмотреть при формировании пакета социально значимых телепередач на 2021 год.