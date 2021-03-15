Под Витебском рыбак провалился под лед, его успели спасти
Утром 14 марта 64-летний рыбак провалился под лён на озере Скрыдлево возле одноименной деревни в Витебском районе.
Его товарищ, находившийся на берегу вызвал спасателей. При помощи спасательной доски двое пожарных добрались до полыньи примерно в 100 метрах от берега, вытащили из воды пенсионера и переправили его на берег.
Приехавшие к месту происшествия медики «скорой» осмотрели рыбака и приняли решение госпитализировать его из-за общего переохлаждения организма, сообщается пресс-службой МЧС.
Установившаяся теплая погода способствует таянию льда, а прошедшие недавно дожди привели к появлению воды сверху ледяной поверхности.
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