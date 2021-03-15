Под Витебском рыбак провалился под лед, его успели спасти

Зоя Машэка • 15/3/21 11:50 • Здарэнні

Утром 14 марта 64-летний рыбак провалился под лён на озере Скрыдлево возле одноименной деревни в Витебском районе.



Его товарищ, находившийся на берегу вызвал спасателей. При помощи спасательной доски двое пожарных добрались до полыньи примерно в 100 метрах от берега, вытащили из воды пенсионера и переправили его на берег.

Приехавшие к месту происшествия медики «скорой» осмотрели рыбака и приняли решение госпитализировать его из-за общего переохлаждения организма, сообщается пресс-службой МЧС.

Установившаяся теплая погода способствует таянию льда, а прошедшие недавно дожди привели к появлению воды сверху ледяной поверхности.