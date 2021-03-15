От французского карманного пистолета до противотанкового ружья — какое интересное оружие изъяли у черных копателей в Витебске

ННВ • 15/3/21 17:51 • Крымінал

От карманного «Triomphe Français» до противотанкового ПТРД — ассортимент стрелкового оружия у двух «черных копателей» из Витебска поражает воображение.



ГУБОПИК в Витебске получил оперативную информацию о местных жителях, которые с помощью металлоискателей искали оружие времен Второй мировой войны. А затем реставрировали его до боевого состояния.

В начале марта 38-летний житель Витебска продал за 1200 долларов другому горожанину винтовку Мосина образца 1891/30 годов и карманный пистолет «Triomphe Français» калибра по патрон 6,35 × 15 мм Браунинг (французскую копию пистолета Браунинга образца 1906 года). Судя по тому, что в видео говорится о «проведенных мероприятиях», это была контролируемая силовиками закупка.

Если «мосинками» белорусская земля в ходе двух мировых войн была усеяна густо, то почти игрушечный «Triomphe» — редкость, вероятно, попавшая сюда как трофей какого-либо из немецких военнослужащих. На зарубежных аукционах этого малыша оценивают в 100-200 евро.

12 марта «черного копателя» задержали с поличным при попытке продать за 3000 долларов сразу три единицы «нарезняка»: пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41, пехотный ручной пулемет Дегтярева ДП-27 и пистолет Браунинга образца 1903 года FN Mle 1903.

После этого милиция нагрянула к 58-летнему знакомому задержанного витеблянина — рабочему Витебского вагонного депо. При обыске у старшего мужчина обнаружили более 20 винтовочных патронов, пистолет ТТ, два самодельных ствола к нему, револьвер системы Нагана, три составных части винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, а также противотанковое ружье, судя по фото — системы Дегтярева.

Оба жителя Витебска были задержаны, Следственный комитет возбудил против них уголовное дело по части 2 статьи 295 УК, сообщает пресс-служба МВД.