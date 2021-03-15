Чтобы убить трех волчиц и волка в Толочинском районе собрались 40 охотников, они «помогали природе»

ННВ • 15/3/21 18:28 • Экалогія

40 охотников собрались после праздника, 9 марта, в Толочинском районе, чтобы уничтожить волчью стаю из шести особей.



«На помощь природе пришли толочинские охотники», так называется статья в газете «Наша Талачыншчына» о флажковой охоте на стаю волков в Толочинском, в результате которой убили трех хищников.

Согласно этой статье охотники приходят на помощь природе, «чтобы уменьшить численность волков». Последнее, в свою очередь, по мнению автора материала, необходимо, чтобы «кладовые природы не недосчитывались десятков лосей, косуль и т. д.».

Стаю обнаружили в Рыдомльской охотдаче. На следующий день флажками обнесли предполагаемое место отдыха животных. Для охоты на волков собрали 40 охотников со всего района.

Повезло добыть волков трем стрелкам: один убил двух волчиц, еще двое подстрелили самку и самца. Двум волкам все же удалось вырваться из облавы и спастись от охотников.

Напомним, что в этом году в Витебской области объявили конкурс по уничтожению этих хищников — охотник, убивший больше всех волков бесплатно получит возможность поохотиться на лося. Наверное, чтобы кладовые природы не переполнились сохатыми, не съеденными волками…