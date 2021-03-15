Чтобы убить трех волчиц и волка в Толочинском районе собрались 40 охотников, они «помогали природе»
40 охотников собрались после праздника, 9 марта, в Толочинском районе, чтобы уничтожить волчью стаю из шести особей.
«На помощь природе пришли толочинские охотники», так называется статья в газете «Наша Талачыншчына» о флажковой охоте на стаю волков в Толочинском, в результате которой убили трех хищников.
Согласно этой статье охотники приходят на помощь природе, «чтобы уменьшить численность волков». Последнее, в свою очередь, по мнению автора материала, необходимо, чтобы «кладовые природы не недосчитывались десятков лосей, косуль и т. д.».
Стаю обнаружили в Рыдомльской охотдаче. На следующий день флажками обнесли предполагаемое место отдыха животных. Для охоты на волков собрали 40 охотников со всего района.
Повезло добыть волков трем стрелкам: один убил двух волчиц, еще двое подстрелили самку и самца. Двум волкам все же удалось вырваться из облавы и спастись от охотников.
Напомним, что в этом году в Витебской области объявили конкурс по уничтожению этих хищников — охотник, убивший больше всех волков бесплатно получит возможность поохотиться на лося. Наверное, чтобы кладовые природы не переполнились сохатыми, не съеденными волками…
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2 каментарыя
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15/сакавік/2021 у 19:09
Гордятся победрй... Интересно, сколько из них просто обор...ся по жидкому, когда без ружья встретят волка в лесу?
15/сакавік/2021 у 23:23 1
@ Odin Negodin:
Да они даже руками оголённый провод схватить не могут, сцули. Вот смельчаки типа Odin-а -- другое дело. И круг точильный зубами остановит, и без ружья на волка нападёт и одержит победу. Но это не точно. Скорее всего даже ружьё ему не придаст уверенности рядом с волком.