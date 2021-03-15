Чтобы убить трех волчиц и волка в Толочинском районе собрались 40 охотников, они «помогали природе»

• 15/3/21 18:28 • Экалогія

40 охотников собрались после праздника, 9 марта, в Толочинском районе, чтобы уничтожить волчью стаю из шести особей.

«На помощь природе пришли толочинские охотники», так называется статья в газете «Наша Талачыншчына» о флажковой охоте на стаю волков в Толочинском, в результате которой убили трех хищников.

Согласно этой статье охотники приходят на помощь природе, «чтобы уменьшить численность волков». Последнее, в свою очередь, по мнению автора материала, необходимо, чтобы «кладовые природы не недосчитывались десятков лосей, косуль и т. д.».

Стаю обнаружили в Рыдомльской охотдаче. На следующий день флажками обнесли предполагаемое место отдыха животных. Для охоты на волков собрали 40 охотников со всего района.

Добтые в Толочинском районе волки. Фото www.natal.by

Повезло добыть волков трем стрелкам: один убил двух волчиц, еще двое подстрелили самку и самца. Двум волкам все же удалось вырваться из облавы и спастись от охотников.

Напомним, что в этом году в Витебской области объявили конкурс по уничтожению этих хищников — охотник, убивший больше всех волков бесплатно получит возможность поохотиться на лося. Наверное, чтобы кладовые природы не переполнились сохатыми, не съеденными волками…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

2 каментарыя

  1. Odin Negodin  
    15/сакавік/2021 у 19:09

    Гордятся победрй... Интересно, сколько из них просто обор...ся по жидкому, когда без ружья встретят волка в лесу?

    Адказаць  |  Цытаваць 
  2. Aliaksandr Harbunou  
    15/сакавік/2021 у 23:23 1

    @ Odin Negodin:
    Да они даже руками оголённый провод схватить не могут, сцули. Вот смельчаки типа Odin-а -- другое дело. И круг точильный зубами остановит, и без ружья на волка нападёт и одержит победу. Но это не точно. Скорее всего даже ружьё ему не придаст уверенности рядом с волком.

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 