Было, но не повлияло фатально — министр здравоохранения о проблемах с кислородом в Витебской БСМП

ННВ • 15/3/21 13:11 • Здароўе

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич признал, что инцидент с подачей кислорода в Витебской БСМП был, но уверен, что это не привело к фатальным последствиям. При этом он обвиняет доктора Мартова, что тот давал дурной пример несоблюдением жестких норм пребывания специалистов в красной зоне.



О проблемах с системой подачи кислорода в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи господин Пиневич рассказал в эфире телеканала «СТВ». По его словам, министерство направило в Витебск специалистов, которые на месте оценили ситуацию.

— Инцидент, насколько я понимаю, был, — подтверждает корреспонденту проблемы министр. — Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич. Расследование происходит в настоящее время.

При этом он отмечает, что комиссия нашла целый ряд нарушений по ведению пациентов в отделении, которым заведовал Владимир Мартов. Эти нарушения санэпидрежима, по мнению чиновника, могли и, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в красной зоне.

При этом самого заведующего отделением министр обвинил в том, что тот якобы личным дурным примером показывал подчиненным несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в красной зоне. Сколько работников отделения заразились, однако, в эфире не прозвучало.

По словам Пиневича в БСМП были приняты меры дисциплинарного воздействия к целому ряду специалистов. Напомним, что Лукашенко поручал ему разобраться с одним врачом. Работу и комплексное улучшение работы больницы скорой медицинской помощи рассматривал облздрав, а теперь те же проблемы собираются изучать на лечебно-контрольном совете.

Напомним, что в начале марта стало известно, что с заведующим отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимиром Мартовым не продляют контракт. Весной, во время первой волны COVID-19, был уволен главврач этой больницы, ему на замену взяли Андрея Захарова, десять лет назад уехавшего в Россию, где он возглавлял райбольницу в Себеже.

В интернете в поддержку доктора Мартова собирали подписи под петицией с требованием оставить врача на прежней должности. Сегодня сбор завершился, под документом подписались 4164 человека.