Суд ликвидировал Городокский льнозавод, он остался должен почти 3 миллиона долларов

Сяржук Серабро • 14/3/21 20:04 • Эканоміка

Завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Городокский льнозавод», предприятие осталось должно почти 7,4 миллиона рублей, в том числе — более миллиона рублей налогов.



Напомним, что банкротство Городокского льнозавода началось еще 28 июня 2019 года. На предприятии тогда работало всего 10 сотрудников.

Определение о завершении ликвидационного производства экономический суд Витебской области вынес 25 февраля. В нем говорится, что, в связи с неудовлетворением за счет имущества завода, признаются погашенными требования кредиторов на 7 395 906 рублей 61 копейку, в том числе — задолженность в 1 157 273 рубля 38 копеек перед налоговой.

Городокский льнозавод был построен в 1950 году.