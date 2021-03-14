На пожаре в Браславском районе погиб пенсионер, соседи услышали пожарный извещатель, но не смогли спасти мужчину

Зоя Машэка • 14/3/21 12:15 • Здарэнні

13 марта произошел пожар в деревне Чернево Браславского района, погиб 71-летний мужчина.



В тот день проходивший мимо дома пенсионера сосед услышал звук сработавшего пожарного извещателя. Он вошел в избу, но там стоял густой дым, мужчина вернелся на улицу и вызвал пожарных.

Затем он набрал ведро воды у колодца, снова вошел в задымленное помещение и потушил огонь. Найдя хозяина дома, сосед вызвал «скорую».

В результате приехавшие медики констатировали смерть пенсионера. На полу в дома поврежден участок площадью один квадратный метр.

Пожарные начали проверку по факту гибели человека, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим, сообщается пресс-службой МЧС.