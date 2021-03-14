Большую группу нелегалов задержали в Брасласком районе, против россиянина, привезшего их, возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 14/3/21 22:00 • Турызм

Белорусские пограничники задержали 24-х нелегалов и привезшего их гражданина России на белорусско-литовской границе в Браславском районе.



Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 марта, когда не далеко от границы были обнаружены два микроавтобуса, в которых находились 17 мужчин и 7 женщин в возрасте от 20 до 57 лет, все они граждане Ирака.

Задержанных нелегалов сопровождал россиянина, которого заподозрили в организации канала нелегальной миграции. Водителями привезших иракцев микроавтобусов оказались белорусы.

Нелегалы взяли с собой мобильные телефоны, продукты питания и сменную одежду. Их задержали и начали разбирательство. Иракцем грозит штраф до 2900 рублей каждому и депортация из страны.

А вот в отношении гражданина России возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Теперь ему грозит штраф, а также лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщается пресс-службой ГПК.