Более 2500 заражений COVID-19 зарегистрировано в Верхнедвинском районе, подавляющее большинство заболело во время второй волны

ННВ • 14/3/21 15:46 • Здароўе

Стало известно, что за время эпидемии COVID-19 в Верхнедвинском районе коронавирусом заразились 2516 человек, подавляющее большинство из них — осенью и зимой.



Статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в районе на 9 марта опубликовала газета «Дзвніская праўда». По данным издания сейчас на Верхнедвищине COVID-19 болеют 129 человек, в разгар второй волны количество активных случаев доходило до 380.

В Верхнедвинском районе живет 20 400 человек, таким образом, с учетом того, что в регионе зафиксировано 2516 случаев COVID-19, там коронавирусом заразился уже почти каждый восьмой житель.

Следует отметить, что подавляющее большинство заболело во время второй волны пандемии — осенью и зимой. Так, «ННВ» сообщали, что 7 июля в Верхнедвинском районе было 99 случаев заражения. Т.е. на вторую волну ориентировочно приходится 2400 заболевших — в 24 раза больше, чем за первую волну.