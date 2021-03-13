С хороводами, блинами, сожжением чучела. Как отметили Масленицу в “Здравнево” под Витебском

Ігар Мацьвееў • 13/3/21 17:05 • Культура

В предпоследний день Масленицы - в субботу, 13 марта - народный праздник отметили в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" под Витебском.

"Здравнево" прекрасно в любую погоду и в любой сезон. Работники музея в праздники всегда стараются встретить гостей радушно и оригинально. Постарались они и на Масленицу: и детей, и взрослых вовлекли в веселые игры, конкурсы, танцы, хороводы.

И конечно же, потчевали блинами - какая же Масленица без них! Но настоящий ажиотаж вызвали не они, а уха: за наваристым рыбным супом выстроилась длиннющая очередь. Угощали и чем погорячее: вишневочкой, клюковкой.







В конце праздника по традиции сожгли чучело зимы и позвали весну.

Завтра, 14 марта - последний день Масленицы, который называют Прощеным воскресеньем. С понедельника у православных начнется Великий пост, который продлится до Пасхи (2 мая).

14 марта, с 11.00 до 16.00, масленичные гуляния пройдут в парке Мазурино. Организаторы подготовили концерт, представления, игры, конкурсы и викторины, спортивные соревнования, детские мастер-классы (по изготовлению масленичных оберегов, росписи пряников, выпечке блинов). В финале сожгут масленичное чучело.

Из угощений обещают блины и оладьи, мясо на гриле, шашлыки и т.д.