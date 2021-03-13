Один человек погиб, а четыре попали в больницу в результате лобового столкновения автомобилей в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 13/3/21 13:42 • Здарэнні

12 марта ДТП с человеческой гибелью произошло у деревни Залесье Полоцкого района, там столкнулись два легковых автомобиля.



Около 18:00 на дороге Р-20 64-летний водитель на «Fiat Brava» при прохождении закругления дороги влево не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль врезался в «Volkswagen Passat», за рулем которого сидел 23-летний парень.

В искореженном «Fiat» оказалась заблокированной пассажирка, на помощь вызвали спасателей, которые смогли достать из салона 66-летнию женщину, но медики констатировали сметь пенсионерки.

Водитель «Fiat Brava», а также водитель «Volkswagen Passat» два его 25-летних пассажира получили травымы, их пришлось госпитализировать в Новополоцкую центральную городскую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.