За февраль цены выросли еще больше. Статистика по витебской области

Сяржук Серабро • 12/3/21 16:26 • Эканоміка

Рост цен на потребительские товары в Витебской области по сравнению с февралем прошлого года составил 8%, сильнее всего подорожали услуги.



В феврале 2021 года продовольственные товары стоили на 7,3% больше, чем год назад, непродовольственные товары — уже на 8,9%, а рост цен на услуги за год превысил девять процентов и составил 9,1%.

В прошедшем месяце по сравнению с январем также сильнее всего подорожали услуги — сразу на 3,2%. Цены на непродовольственные товары, согласно официальной статистике, за месяц выросли на 1% (за январь — 1,2%), на продовольственные товары — на 1,4% (за январь — 1,6%).

Как сообщали «ННВ», в пяти отраслях экономики Витебщины уже наблюдается падение реальной заработной платы — то есть люди на заработанные деньги могут купить меньше, чем год назад.