Ужасное транспортное сообщение — жители Витебска жалуются на отсутствие трамваев на улице Гагарина

Сяржук Серабро • 12/3/21 13:27 • Грамадства

На сайт ОАО «Витебскоблавтотранс» сыпятся жалобы на отсутствие ряда трамвайных маршрутов, сокращенных после начала реконструкции улицы Гагарина.



Проблемы, о появлении которых в связи с ликвидацией трамвайного движения на проспекте Людникова и улице Гагарина предупреждали урбанисты, похоже, проявились в течение последнего 6-7 месяцев в полной мере. О недовольстве горожан неудобствами, созданными отсутствием привычных трамвайных маршрутов, мы можем судить по рубрике «Вопрос-Ответ» на сайте «Витебскоблавтотранса», в состав которого включили ВТТУ, сделав управление филиалом «Городской электрический транспорт г. Витебска».

Ужасное транспортное сообщение

Так озаглавлены два недавних (вероятнее всего — февральских) обращения от жителей окрестностей улицы Гагарина.

— Подскажите, будет ли увеличено количество городского транспорта по направлению из Журжево в сторону «Зелёной гуры»? Т. к. трамваи убрали, по вечерам сложно добираться, особенно в выходные дни. И маршруток по этому направлению нет! — возмущается Станислав Селятинский.

— Обращаюсь от имени всех проживающих в районе Себяхи (1-я Полярная улица). Мало, что из нашего района можно уехать только 18-ым автобусом, нет даже транспорта в сторону вокзала, так сейчас ещё и сократили выпуски, не учитывая, что другой возможности уехать нет. На данный момент в нашем районе проживает много молодых семей и детей-школьников. Просим вернуть сокращённые выпуска и рассмотреть возможность сообщения транспорта в сторону вокзала, — озвучивает подобную проблему Виктория Комаровская.

Ходил трамвай — и не было проблем, а теперь не можем добраться без пересадок

С ликвидацией движения трамвая по улице Гагарина многие жители оказались перед необходимостью тратить на проезд гораздо больше чем раньше — пользоваться более дорогими маршрутками или добираться с пересадками, покупая два талончика вместо одного.

— Из-за ремонта улицы Гагарина отменён маршрут трамвая №3 от конечной СЭЗ и, в частности, остановка «Красный Октябрь». Я работаю в Витебском кардиологическом центре, что по адресу Людникова, 11а, маршрут трамвая был очень удобен, т. к. поездка была без пересадок и остановка вблизи от рабочего места и дома соответственно. На данном маршруте трамвая добирались сотрудники «Красного Октября» и «Белвест», маршрут был востребован. Все те дополнительные автобусы, которые поставлены на маршрут хорошо обеспечивают лишь проспект Фрунзе (даже в Мишково маршрут налажен), где и без того большое количествово городского транспорта. Прошу вас проработать ещё схему маршрута, — жалуется Татьяна Буденная.

— Прошу решить вопрос с транспортом до лицея №5 приборостроения (улица Петруся Бровки — ред.). Раньше ходил трамвай №3 и добираться с улицы Гагарина не возникало никаких проблем, на данный же момент добраться до лицея крайне проблематично. Очень прошу решить данную проблему в кратчайшие сроки, — пишет об этом же маршруте Алина Ястребова.

— В связи с отменой маршрута трамвая №3, из-за ремонта улицы Гагарина, до улицы Петруся Бровки без пересадок возможно добраться только 18-м автобусом, но не каждое утро он ходит по расписанию. Для примера, 29/07 в 7:07 на остановке «Знамя индустриализации» его не было, но в тоже время возле библиотеки Ленина он прошёл по расписанию. Прошу Вас разобраться в данной ситуации, — скучает по «тройке» и Александра Витальевна.

Поснимали практически все трамвайные маршруты

Часть жителей Витебска после сокращения трамваев не могут добраться до нужных им мест даже с оживленных городских магистралей, вроде проспекта Фрунзе, не говоря уже о злосчастной улице Гагарина.

— Вы не могли бы вернуть 4-й трамвай? Я люблю ездить на улицу Титова с проспекта Фрунзе, а на 13-й троллейбус не успеваю! — делится своей бедой Даниил.

— Почему нет движения общественного транспорта с улицы Гагарина на проспект Черняховского? Добирайся как хочешь? Если у меня проездной, почему нужно пользоваться маршрутками? Прошу рассмотреть возможность поставить троллейбусы, поменять маршруты автобусов, так много вариантов транспорта с Гагарина на Людникова, а на проспект Черняховского ничего нет! Почему? Это две крупнейшие центральные улицы! — крайне возмущен Валентин Демидюк.

— С проспекта Фрунзе поснимали практически все трамвайные маршруты, раньше были №№ 4,5,7, сейчас остался только 7-й маршрут. Улицу Гагарина закрыли. В связи с этими обстоятельствами, прошу направить трамвайный маршрут №1 на кольцо по Фрунзе, №3 оставить конечную в трамвайном депо. Обращался по данному вопросу в «Горэлектротранс», на что дали ответ, что эти маршруты оставили в том направлении, как и следовали на Гагарина, для удобства пересадки пассажиров, едущих на Гагарина, на автобусы №№ 24,27,29, также для этого уже сделали остановочную площадку. Интересно, а данную пересадку нельзя сделать на одну остановку раньше на «Зелёной гуре» — остановка «улица Смоленская»?. Что за нелогичный некомпетентный ответ! А в случае отказа, прошу дать четкое обоснование, заранее спасибо, — описывает проблему проспекта Фрунзе Евгений Полесов.

Практическим по всем этим вопросам на сайте предприятия горожанам предлагают обращаться к заказчику или организатору пассажирских перевозок. В Витебске ими являются горисполком и ВОКТУП «Оператор перевозок».

Ужасное транспортное сообщение — жители Витебска жалуются на отсутствие трамваев на улице Гагарина



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