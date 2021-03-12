Из-за сильного снегопада в Витебске сильно упала видимость. Будьте осторожны на дороге

ННВ • 12/3/21 14:08 • Экалогія

До 600 метров сократилась горизонтальная видимость в Витебске, в городе бушует снежная буря.



Сильный снегопад обрушился на Витебск 12 марта, с самого утра практически беспрерывно идет снег, порывы ветра при этом достигают скорости 15 метров в секунду. В городе наблюдается низовая метель.

Пик снегопада, похоже, пришелся на 13:30. Сейчас область снегопада уходит на восток, обрушиваясь на приграничные российские города.