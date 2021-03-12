Из-за сильного снегопада в Витебске сильно упала видимость. Будьте осторожны на дороге

• 12/3/21 14:08 • Экалогія

До 600 метров сократилась горизонтальная видимость в Витебске, в городе бушует снежная буря.
С моста Кирова Свято-Успенский собор едва просматривается за снегопадом. Последствия циклона «Даниэлла» («Daniella») в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сильный снегопад обрушился на Витебск 12 марта, с самого утра практически беспрерывно идет снег, порывы ветра при этом достигают скорости 15 метров в секунду. В городе наблюдается низовая метель.

Пик снегопада, похоже, пришелся на 13:30. Сейчас область снегопада уходит на восток, обрушиваясь на приграничные российские города.

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2 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    12/сакавік/2021 у 15:15

    Уже нет никакой метели...

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  2. Odin Negodin  
    12/сакавік/2021 у 15:31 1

    красивая фотография

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