Из-за сильного снегопада в Витебске сильно упала видимость. Будьте осторожны на дороге
До 600 метров сократилась горизонтальная видимость в Витебске, в городе бушует снежная буря.
Сильный снегопад обрушился на Витебск 12 марта, с самого утра практически беспрерывно идет снег, порывы ветра при этом достигают скорости 15 метров в секунду. В городе наблюдается низовая метель.
Пик снегопада, похоже, пришелся на 13:30. Сейчас область снегопада уходит на восток, обрушиваясь на приграничные российские города.
Чытайце яшчэ
2 каментарыя
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз:
12/сакавік/2021 у 15:15
Уже нет никакой метели...
12/сакавік/2021 у 15:31 1
красивая фотография