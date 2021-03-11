Витебский облисполком потратит на рестораны 8700 рублей

Сяржук Серабро • 11/3/21 19:46 • Эканоміка

Чиновники Витебского облисполкома собираются потратить в ресторанах 8700 рублей бюджетных денег, обязательны блюда международной кухни.



Областной исполнительный комитет объявил закупку услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием на период с 20 марта по 31 декабря. Чиновникам необходимо иметь возможность покушать в ресторане в самом Витебске или же в районе. К претендентам выставлены следующие требования:

наличие полного ресторанного обслуживания;

возможность одновременного обслуживания до 160 человек;

наличие площадей, обеспечивающих возможность проведения культурных программ;

обеспечение предоставления блюд международной кухни.

Закупка проводится из одного источника, оплачивать ее будут из областного бюджета.