В Витебске опять прорвало водопровод, без воды 6 домов и общежитие

• 11/3/21 13:45 • Здарэнні

В ночь с 10 на 11 марта в Витебске произошла авария на водопроводе, без воды остались шесть многоквартирных домов и общежитие.

В 0:45 спасатели получили сообщение о том, что в районе дома №19 на Комсомольской улице произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров. Восстановить водоснабжение жилых домов и общежития планируют к сегодняшнему вечеру — в 18:00, сообщается пресс-службой МЧС.

Капля воды, кран, водопровод. Фото pixabay.com

Напомним, что за минувшую зиму в Витебске неоднократно происходили аварии на водопроводе. В том числе сразу по два прорыва трубопроводов произошли 27 января и 2 февраля.

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