Следствие по делу новополочанина, заставшего у сожительницы другого мужчину и забившего его до стмерти, завершено

Іван Дзедушкін • 11/3/21 15:35 • Крымінал

Житель Новополоцка в августе вернулся из командировки и застал у знакомой женщины незнакомого мужчину. Он сильно избил соперника, от чего тот умер. Теперь новополочанина будут судить по расстрельной статье.



Как тогда писали «ННВ», вечером 24 августа в Новополоцке прохожий увидел, как один мужчина избивает другого и вызвал «скорую» с милицией. Потерпевшего доставили в больницу, но он, не выдержав побоев, умер.

Как оказалось в тот вечер изрядно выпивший 50-летний мужчина пришел к своей знакомой и обнаружил, что она проводит время в компании незнакомого ему 53-летнего мужчину. Вспыхнула драка, в ходе которой он стал избивать соперника сначала в комнате, потом выволок на улицу и продолжил бить там.

«Отведя душу», он бросил жертву на улице, а сам вернулся в квартиру. Случайный прохожий, видевший все это, вызвал медиков и милицию.

Судя по фото следственного эксперимента, опубликованным СК, нападавший душил жертву в кровати, в комнате молотил так, что брызги крови остались на стенах, а потом волок за ноги по ступеням лестницы.

Позже эксперты установят, в момент конфликта в крови новополочанина, жестоко избивавшего соперника, было 1,25 промилле спирта.

Следователи в его отношении возбудили уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью. Санкции этой части статьи предусматривают заключение на срок от восьми до двадцати пяти лет или даже смертную казнь.

Расследование этого уголовного дела уже завершили и передали его материалы в прокуратуру для направления в суд.