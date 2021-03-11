Два человека пострадали в результате столкновения внедорожника с трактором, перевозившим слому в Дубровенском районе

• 11/3/21 20:14 • Здарэнні

10 марта близ полудня 27-летний парень на «Chevrolet Niva» врезался в прицеп с рулонами соломы, который тащил трактор «МТЗ».
Два человека пострадали в результате столкновения внедорожника с трактором, перевозившим слому в Дубровенском районе. Фото МЧС

ДТП произошло на 3-ем километр автодороги Р-22 «Дубровно-Орша» у деревни Свиряки. Поскольку в авто оказались заблокированы два человека, работникий скорой медицинской помощи вызвали спасателей.

Два человека пострадали в результате столкновения внедорожника с трактором, перевозившим слому в Дубровенском районе. Фото МЧС

На помощь медикам направили два расчета Дубровенского РОЧС. Попавший под тракторный прицеп внедорожник сильно пострадал, поэтому двери легковушки пришлось вскрывать
при помощи специального гидравлического инструмента.

После этого спасатели смогли достать из искорёженной машины пострадавших водителя и пассажира и передали медикам. Их пришлось госпитализировать, сообщается пресс-службой МЧС.

Два человека пострадали в результате столкновения внедорожника с трактором, перевозившим слому в Дубровенском районе. Фото ГАИ

ГАИ уточняет, что водителя «Niva» поместили в реанимацию. Водитель трактора в результате столкновения не пострадал.

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